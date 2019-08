Belfort : ils commettent un vol dans un Kebab et se font arrêter... 30 minutes après

C'est un commerce de kébab situé près du centre commercial des Quatre As qui a été cambriolé (photo d'illustration)

Belfort, France

Ils ont été surpris par le dispositif de télésurveillance. A Belfort, deux mineurs de 16 ans et demi ont été placés en garde à vue et présentés au Parquet de Belfort ce lundi après un vol par effraction. Dans la nuit de samedi à dimanche derniers, vers 2h du matin, ils s'étaient introduits, après avoir brisé une porte vitrée, dans le Kebab/Pizzéria "Le Petit Coin", situé rue de l'As de Carreau, près du centre commercial des Quatre As.

500 à 1.000 euros de préjudice

Ils ont subtilisé le fonds de caisse. Le préjudice est évalué entre 500 et 1.000 euros. Particularité : le commerce était placé sous télésurveillance, la caméra du propriétaire a envoyé une photo des deux hommes au moment de l'effraction à une société privée, et c'est cette société qui a prévenu le commissariat.

Résultat : les auteurs du vol ont pu être interpellés 30 minutes après les faits par une patrouille de police. Sur la photo envoyée au commissariat, on apercevait les deux jeunes, visages masqués. Ce sont les vêtements qui ont permis leur identification. Ils ont pu ensuite être repérés grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville de Belfort.

Les deux jeunes sont déjà connus des services de police.