Belfort inaugure sa première maison de protection des familles

loading

A l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes ce vendredi, une maison de la protection des familles a été inaugurée officiellement dans le Territoire de Belfort en présence du préfet. Elle permet d'accueillir les victimes de violences intra-familiales, et notamment les enfants, pour recueillir leur parole et les accompagner.

ⓘ Publicité

Ouverte depuis le 1er septembre, la maison suit déjà 70 victimes et a recueilli la parole de 17 enfants © Radio France - Soline Demestre

Ce n'est pas un petit pavillon, mais bien une structure implantée dans la gendarmerie. Ouverte depuis le 1er septembre, elle suit déjà 70 victimes et a recueilli la parole de 17 enfants. Pour Raphael Sodini, le préfet du Territoire de Belfort, c'est un outil particulièrement utile. "Il faut qu'on ait des lieux dédiés et des personnels formés. Et c'est exactement ce que cette maison propose", se réjouit-il.

loading

Gendarmes et intervenants sociaux spécialement formés accueillent les victimes et les écoutent, dans un cadre rassurant. Canapé, table basse, posters, le lieu se veut aussi chaleureux que possible. L'équipe de la maison de la protection des familles est disponible 24h sur 24.