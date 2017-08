Belfort : incendie aux restos du coeur, les distributions suspendues jusqu'à nouvel ordre

C'est un coup dur pour les restos du coeur de Belfort : un incendie a détruit une partie de centre de distribution rue de Varsovie. Les dégâts sont tels que la distribution ne pourra pas se faire avant plusieurs semaines.

La rentrée aux restos du coeur de Belfort n'a pas pu se faire comme prévu aujourd'hui. Des poubelles ont été incendiées en pleine nuit devant le local, rue de Varsovie. Le feu s'est propagé au bâtiment, détruisant tout le matériel technique, et déclenchant une panne de courant. Toutes les denrées contenues dans la chambre froide sont irrécupérables. Le chauffe-eau a également explosé, provoquant une inondation dans la cave, et détruisant tout le stock non périssable.

"Je ne reçois mes allocations que dans une semaine, je ne sais pas comment je vais nourrir mes 3 enfants d'ici là" — Aline, une bénéficiaire des restos du coeur

En ce jour de reprise après trois mois de fermeture, les bénévoles attendaient environ 200 familles. Parmi les bénéficiaires venus récupérer leurs denrées pour la semaine, Aline, au RSA : "Je ne reçois mes allocations que le 5 septembre, je ne sais pas comment je vais me débrouiller d'ici là. Si je ne mange pas, à la limite, ce n'est pas grave, mais mes enfants..." Marylène, une autre bénéficiaire ajoute : "J'ai l'habitude de venir chercher mes légumes, ma viande, mon lait... des choses de base pour ma famille. Les bénévoles sont tellement gentils, quand on voit tout ce qu'ils font pour nous, c'est écoeurant."

La piste de l'incendie volontaire privilégiée

Ce n'est pas la première fois que le local des restos du coeur de Belfort est pris pour cible : il y a une quinzaine d'années, le local des Glacis avait été aussi incendié. "Il y a régulièrement des actes de délinquance, explique Patrick Claudel, le responsable départemental des restos du coeur. C'est dommage de s'en prendre à nous, on est là pour aider les gens", lâche-t-il. Les poubelles ont pris feu alors qu'elles étaient placées juste à côté de l'entrée du local. Une enquête est ouverte.

Pas de distribution jusqu'à nouvel ordre

En attendant, il ne pourra pas y avoir de distribution dans le local, quasiment inutilisable. Le maire Damien Meslot s'est engagé à ce que les travaux se fassent rapidement, afin que la réouverture puisse se faire avant le 15 novembre, date des inscriptions pour la campagne d'hiver.