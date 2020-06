Agression mortelle à Belfort : l'auteur présumé arrêté, une information judiciaire ouverte pour assassinat

Samedi dernier, rue Thiers, en plein centre-ville de Belfort, un homme de 30 ans avait été mortellement poignardé. Il avait reçu plusieurs coups de couteaux dont un dans l'abdomen. Selon nos informations, l'assassin présumé a été arrêté dans le pays de Montbéliard ce jeudi.

Un temps interpellé juste après les faits par des policiers municipaux de Belfort, le suspect avait réussi à leur fausser compagnie dans la confusion. Ce Terrifortain est lui-aussi âgé d'une trentaine d'années. Nous n'en savons pas plus à ce stade sur les circonstances de son interpellation.

Les faits requalifiés en assassinat

Ce mercredi, le pôle de l'instruction de Montbéliard avait ouvert une information judiciaire et retenu le chef d'assassinat et non plus de meurtre. En effet, les enquêteurs auraient des indices laissant penser que l'agresseur avait bien prémédité son geste.

Les deux hommes se connaissaient et que le climat s'était tendu entre eux ces derniers temps. Le drame avait eu lieu après une première altercation dans le secteur de la gare. La piste privilégiée semble être celle d'un règlement de comptes mais les raisons ne sont pas encore connues.

