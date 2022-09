Belfort : l'auteur du jet de table mortel condamné... mais libre !

Le jeune homme a été reconnu coupable de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La Cour d'assises de Vesoul a prononcé son verdict, ce mardi 20 septembre, après deux jours d'audience : cinq ans de prison ferme, dont quatre avec sursis. Mais au bénéfice des dix mois qu'il a déjà passés en détention provisoire, les jurés ont estimé qu'il pouvait ressortir libre du tribunal.

Le 7 juillet 2016, au cours d'une bagarre, Meddy Lahssen avait jeté une table de bar qui avait touché mortellement Pierre Curien, sur une terrasse de la place d'Armes, à Belfort. L'homme de 62 ans, habitant de Plancher-les-Mines, n'avait rien à voir avec la rixe. Il était simplement venu boire un verre pour célébrer la victoire des Bleus face à l'Allemagne, en demi-finale de l'Euro de football.

La table de bar qui a provoqué la mort de Pierre Curien faisait partie des pièces à conviction présentées pendant ce procès. © Radio France - Jean-Michel Nagat

C'est léger pour avoir tué quelqu'un"

Ce mardi soir, à la sortie du tribunal, les proches de la victime étaient complètement sonnés. "Je m'attendais quand même à une peine plus lourde, réagit Catherine. Lui (Meddy Lahssen) va dormir tranquille, chez lui, aux côtés de sa famille, et nous, on ne reverra plus notre ami. C'est léger pour avoir tué quelqu'un."

Le portrait de Pierre Curien avait été exposé dans la salle d'audience par l'avocate des parties civiles. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Leur déception est d'autant plus grande que la procédure a duré six ans. "Il était temps pour eux que le verdict tombe, estime leur avocate, Me Julia Bouveresse. C'est important pour leur devoir de mémoire."

L'accusé "victime"

Condamné, mais libre... au bénéfice des dix mois qu'il a déjà passés en détention provisoire ! L'accusé a sans doute bénéficié de son casier judiciaire vierge, avant cette bagarre mortelle. Les experts ont également précisé que le jeune homme n'était ni violent, ni agressif. Son avocat, Me Frédéric Beaufils, estime que son client a, lui aussi, été victime dans cette affaire.

"Quelqu'un sans histoire peut voir sa vie basculer, du jour au lendemain, dit-il. C'est vrai du côté de la victime, comme c'est vrai du côté de Meddy Lahssen, parce que des gens qui cherchent la bagarre, vous prennent en grippe, vous pouvez vous retrouver dans une situation dramatique."

L'avocate générale de la Cour d'assises, elle, estimait que Meddy avait été "le premier dans l'escalade de la violence", ce soir-là. Elle avait requis sept ans de réclusion. Et selon le code pénal, le jeune homme risquait même 20 ans de prison pour ces faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le frère aîné, Kévin Lahssen, qui avait aussi participé à la bagarre, écope pour sa part, de six mois de prison avec sursis pour violences en réunion.

Les militaires toujours pas jugés, six ans plus tard

Le soir des faits, il y a six ans, quatre personnes étaient directement mêlées à cette rixe mortelle : les deux frères Lahssen et deux militaires tahitiens. À l'occasion de ce procès aux Assises , les juges ont découvert, par hasard, l'absence de jugement pour ces deux militaires. Venus témoigner à la barre, les deux hommes ont reconnu que leur jugement avait été renvoyé en 2020. Depuis, aucune autre convocation ne leur a été adressée.

D'après l'avocate générale de la Cour, "leur dossier n'est jamais arrivé au tribunal de Belfort". Les juges, premiers étonnés de ce constat, devraient sans doute faire le nécessaire très rapidement pour réparer cet oubli...