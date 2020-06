Belfort : une enquête pour homicide involontaire ouverte après la chute mortelle d'un octogénaire

Comment l'octogénaire a-t-il pu tomber de six mètres de haut alors qu'une barrière en bois était présente ? La police nationale est chargée de répondre à cette question à la suite du décès accidentel dimanche d'un homme âgé de plus de 80 ans à Belfort.

Le parquet de Belfort a décidé ce lundi d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Elle doit déterminer les responsabilités dans ce drame. Lundi matin, les enquêteurs ont fait appel à une brigade de pompiers spécialisée dans les interventions en milieux périlleux. Objectif : retrouver les derniers débris de la barrière pour les étudier et savoir pourquoi elle s'est brisée.

En haut de la photo, la barrière d'où a basculé la victime © Radio France - William Gay Costa

Ce dimanche, la victime se balade sur les chemins du fort Hatry. Elle s'appuie alors sur une rambarde formée de rondins de bois. Quelques secondes plus tard, l'octogénaire bascule dans le vide après que la partie supérieure de la balustrade a cédé pour des raisons encore inconnues. L'homme est tombé six mètres plus bas, au niveau du parking du gymnase du Phare. Il n'a pas pu être réanimé par les secours.

Les pompiers spécialistes des interventions en milieux périlleux devant le lieu de l'accident. © Radio France - William Gay Costa

Les lieux ont été placés sous scellés le temps de l'enquête judiciaire.