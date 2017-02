Belfort: la maison des jeunes des Glacis incendiée

Les pompiers sont intervenus ce lundi matin, rue Parant, dans le quartier des Glacis à Belfort. Un engin incendiaire aurait été jeté sur le toit de la maison des jeunes. Les dégâts restent limités, mais une enquête a été ouverte.

L'intervention des pompiers n'est pas passée inaperçue ce lundi matin, dans le quartier des Glacis à Belfort. La salle des jeunes, rue Parant aurait été prise pour cible. Un engin incendiaire aurait été jeté sur le toit. Les locaux étaient fermés et grâce au manque d'oxygène, le feu n'a pas pu se propager. Les dégâts restent limités, mais cet incident a étonné, voire même révolté une bonne partie des habitants de ce quartier. "On ne comprends pas qui a pu faire ça !" s'exclame une retraitée qui habite juste en face. Elle s'est réveillée avec la police et les pompiers sous ses fenêtres. Pour les jeunes du quartier "c'est vraiment dommage, c'était un bon lieu de rencontre après le boulot".

Déjà des problèmes par le passé

Ce n'est pas la première fois que cette salle des jeunes fait parler d'elle. Après son ouverture en 2014, deux animateurs sont nommés pour s'en occuper. "Mais ils ont été mis en difficulté", raconte un adjoint au Maire. "Un certain public s'était approprié" la salle ajoute-t-il. Des habitants évoquent des trafics. "Les animateurs étaient simplement trop jeunes" selon l'animateur actuel. La salle est même complètement fermée deux mois à l'été 2015.

"Depuis un an et demi tout allait bien"

Depuis, deux autres animateurs plus âgés sont nommés. Cela change la donne selon les voisins. "Il y avait souvent de la lumière, tard mais même autour de la salle, tout était propre, on a jamais eu à se plaindre." Dépité, un animateur de la structure regarde les locaux noircies hier. "On ne comprend pas, depuis un an et demi tout allait bien. Ca fait bizarre de se réveiller en vous disant que l'endroit où vous bosser est en train de brûler. J'ai deux gosses, c'est aussi mon gagne-pain".

La salle noircie a été scellée, la police est restée sur place une partie de ce lundi après-midi. L'enquête pourrait durer plusieurs mois.