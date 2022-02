Belfort : la police continue sa lutte contre les points de deal, nouvelle perquisition aux Résidences

Les forces de l'ordre se sont félicitées, en 2021, du démantèlement de deux trafics dans le quartier des Résidences à Belfort, de la saisie de plus de 370 kg de stupéfiants sur l'ensemble du département et de 35 opérations "coup de poing". Ce mardi, nouvelle opération aux Résidences. Reportage.

Le rendez-vous est donné en début d'après-midi, ce mardi, au commissariat de Belfort. Plusieurs équipes de policiers, une vingtaine de fonctionnaires au total, sont réunis dans la cour avant de prendre la route vers le quartier des Résidences. "Nos informations nous indiquent et laissent penser qu'il y a des trafics de stupéfiants ici", explique Cédric Richardet, le Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) sur le Territoire-de-Belfort.

Arrivés sur place, les forces de l'ordre ciblent un immeuble de 15 étages. Une équipe canine monte tout en haut, contrôle chaque recoin de chaque étage. Jusqu'au 2e. Nox, chien venu de Besançon, marque un appartement. Un comportement actif puisqu'il gratte, au contraire des chiens démineurs qui se couchent pour éviter de déclencher une explosion. Les policiers frappent donc à la porte puis entrent. Le ton monte avec les occupants. "C'est la police et on est pas là pour rien", crie l'un des fonctionnaires.

📻 ÉCOUTEZ le reportage France Bleu Belfort-Montbéliard lors d'une opération anti drogue au quartier des Résidences de Belfort

Perquisition au quartier des Résidences ce mardi à Belfort sur fond de trafic de stupéfiants. Reportage France Bleu Belfort-Montbéliard de Bastien Thomas. Copier

Une perquisition est menée pendant plus d'une heure. De la résine de cannabis et de grosses sommes en argent liquide sont trouvées. "Le bilan est positif et l'enquête déterminera si l'homme interpelé fait partie intégrante ou non d'un réseau. Mais tout semble indiquer la présence d'un trafic", raconte Cédric Richardet, le DDSP du Territoire-de-Belfort.

Un trafic qui perturbe et pourrit la vie des habitants du quartier. "J'habite ici depuis 41 ans et j'ai peur le soir quand je rentre. La fumée monte jusqu'en haut et ça sent chez moi. On dirait que c'est moi qui fume alors que je n'ai jamais touché une cigarette de ma vie. Ça craint", témoigne un retraité. C'est pour améliorer leur quotidien que sont menées ces opérations, entre 2 et 3 chaque mois, explique Christophe Duverne, sous-préfet du département. "Le harcèlement des points de deal permet d'avoir des conséquences très concrètes sur les violences, la sécurité routière et les accidents de travail", dit-il.

La lutte continue après une année 2021 record

L'année dernière, le département avait mené 35 opérations "coup de poing" pour déstabiliser les réseaux de trafiquants terrifortains selon la préfecture. En 2021, plus de 370 kg de drogues avaient été ainsi saisis, une hausse de 14% par rapport à 2020. Une opération du RAID avait également permis d'arrêter 9 personnes, toujours dans le quartier des Résidences.