Belfort : le patron du BTP relaxé des faits de harcèlement sexuel, condamné pour menaces de mort

L’influent patron du BTP poursuivi devant le tribunal de Belfort pour menaces de mort et harcèlement sexuel est relaxé des faits de harcèlement. Il est condamné, ce mercredi 29 juin, à six mois de prison assortis d’un sursis probatoire de 2 ans, pour les nombreuses menaces de mort.

« Il n’y a pas d’élément, dans les dates pour lesquelles nous sommes saisis, qui permette de démontrer les faits de harcèlement sexuel », explique le Président du tribunal de Belfort ce mercredi 29 juin, pour détailler le délibéré rendu dans l’affaire de harcèlement et menaces de morts dont est accusé un influent patron du BTP du Nord Franche-Comté. L’homme est donc relaxé des faits de harcèlement et condamné à six mois de prison assortis d’un sursis probatoire de 2 ans, pour les nombreuses menaces de mort infligées à l’infirmière.

Relation sous emprise

La victime, une infirmière, explique avoir été sous l’emprise de cet homme de 55 ans, décrit comme narcissique, avec lequel elle entretenait une relation non consentie. Une emprise attestée par l’expertise psychologique versée au dossier. Lui nie tout en bloc.

Avérées, les menaces de mort valent à l’accusé une condamnation à six mois de prison, l’interdiction de détenir des armes et d’entrer en contact avec la victime. Il devra lui verser près de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts et du préjudice moral subit.

Ne « pas en rester là »

Avec son avocate, l‘infirmière réfléchit à une nouvelle procédure. « Le harcèlement sexuel est avéré, mais n’entre pas dans les dates du dossier », soupire la victime, qui envisage un nouveau dépôt de plainte et espère que d’autres victimes « vont se manifester ».