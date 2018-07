La justice pense avoir trouvé la trace des braqueurs d'une bijouterie de Belfort. Les faits se sont produits en 2003 dans un boutique du faubourg des Ancêtres. Ce sont les progrès scientifiques en matière d'analyses qui ont permis d'identifier et d'interpeller les auteurs présumés.

Belfort, France

Quatre Serbes âgés de 37 à 48 ans ont été présentés devant le parquet de leur pays. Ils sont soupçonnés d'avoir braqué en 2003 « Bollwerk joailliers », une bijouterie belfortaine du faubourg des Ancêtres.

Un braquage musclé

Le vol de « Bollwerk joailliers » utilise un mode opératoire violent, celui des "Pink Panthers", en vogue de le milieu des braquage de l'époque. Il est utilisé par des Serbes et des Monténégrins depuis la fin des années 1990 dans les bijouteries du monde entier. A Belfort, l'un des auteurs sort une arme de poing, un vendeur est jeté au sol, les vitrines sont fracassées. En repartant avec les 350.000 euros de bijoux, les braqueurs lancent une bombe lacrymogène dans la boutique.

Identifiés 10 ans après grâce à des tâches de sang

Mais les auteurs laissent quelques gouttes de sang derrière eux, sur une vitrine brisée, sur un placard et sur une boîte. Malgré ces traces, les braqueurs restent inconnus jusqu'en 2013. Grâce aux progrès de la science, les tâches de sang prélevées finissent par parler. Deux Serbes, "Zica" et "Boka" sont identifiés. Les recoupements téléphoniques permettent de mettre un nom sur deux autres braqueurs. Les quatre hommes sont finalement localisés et convoqués devant un procureur en Serbie en novembre.

Les prévenus nient les faits. S'ils étaient à Belfort, c'était pour "s'amuser dans des soirées techno", d'après l'un d'eux. La justice serbe veut traiter cette affaire au plus vite. Le délai de prescription de 15 ans s'achève en septembre prochain. Ils risquent entre 3 et 15 ans de prison.