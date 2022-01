Belfort : les médecins appelés à l'aide contre les violences conjugales

Dans le Territoire de Belfort, un nouveau dispositif vient d'être mis en place contre les violences intrafamiliales et conjugales, et les professionnels de santé sont en première ligne. Un protocole vient d'être signé pour les inciter à signaler les cas suspects aux autorités judiciaires.

Le protocole a été signé ce lundi par le Conseil de l'Ordre des médecins, mais aussi le préfet, le procureur, le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté, les responsables de la police et de la gendarmerie.

Pour lutter contre les violences intrafamiliales et conjugales, la justice compte sur les médecins. C'est tout l'objet du protocole qui vient d'être signé, ce lundi 24 janvier, à Belfort. Les professionnels de santé sont invités à être attentifs aux cas suspects de violences, et à les signaler auprès des autorités.

Depuis le Grenelle des violences conjugales et la loi du 30 juillet 2020, les médecins bénéficient d'une dérogation au secret médical pour les personnes majeures sous emprise et en danger. S'ils réalisent des constatations cliniques ou s'ils ont un faisceau d'indices, ils peuvent le signaler directement au procureur de la République, via un cadre précis, sans engager leur responsabilité pénale, civile ou disciplinaire.

Des questions éthiques et la peur de nuire

La mesure peut être utile, mais elle est parfois difficile à accepter pour les médecins. Le Dr Frédérique Nassoy-Stehlin, présidente du Conseil de l'Ordre des médecins du Territoire de Belfort, le reconnaît : dénoncer des violences conjugales, ce n'est pas une évidence pour ces professionnels de santé. Cela soulève des questions éthiques.

"Le médecin est fidèle à son serment d'Hippocrate, dit-elle. Il a peur de nuire, de déclencher des conséquences en s'immisçant dans des affaires familiales. Les médecins veulent que les victimes peuvent être mis à l'abri et qu'on pourra les aider."

Selon le procureur de Belfort, Eric Plantier, ce dispositif doit permettre de révéler ce qu'on appelle "le chiffre noir", c'est-à-dire _tous les cas de violences qui échappent à la surveillance des autorités judiciaires_.

