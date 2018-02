Le Salbert, Belfort, France

C'est Jean Bochler qui a fait la triste découverte ce mardi soir. Le président de l'association Souviens-toi 1944 a retrouvé les tombes des fusillés du Salbert vandalisées. Les croix en mémoire de ces résistants exécutés pendant la Seconde Guerre Mondiale, ont été cassées à la massue.

C'est désolant, lamentable et même minable - Jean Bochler, président Souviens-toi 1944

Un crève-coeur pour Jean Bochler : "Je n'ai pas de mot pour décrire ça. Ces gens-là sont morts pour notre liberté. En plus ces croix sont posées sur les lieux mêmes de leur exécution. C'est beaucoup plus que des croix. C'est un lieu qui a une mémoire et des gens arrivent pour tout casser. Ils n'ont aucun respect et c'est ce qui me fait le plus mal. Je trouve ça vraiment désolant, lamentable et même, excusez-moi du terme, minable. "

8.000 euros de dégâts

Jean Bochler a porté plainte au nom de l'association et des familles des résistants qui avaient financé ces tombes. Les dommages sont estimés à 8.000 euros. La mairie de Valdoie a dores et déjà proposé son aide. Une réunion est prévue cette fin de semaine pour trouver une solution financière pour réparer les dégâts.

Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ces dégradations, qui laissent Jean Bochler perplexe : "Quel est l'intérêt de faire ça sur des croix ? C'est pas en les cassant qu'on va casser le souvenir, bien au contraire. Au final, ça nous donne, à moi et mon équipe, l'envie de continuer à se battre encore plus pour le devoir de mémoire."

Pour faire vivre justement ce devoir de mémoire, Jean Bochler prépare en ce moment, avec Souviens-Toi 1944, un documentaire sur ces fusillés du Salbert.