Dimanche, ils n'ont pas réfléchi avant de sauver un enfant de trois ans et son père de la noyade. Depuis, Matéo et Kellyan, 13 ans, sont sous le feu des projecteurs. Ils vont recevoir des médailles de la part de la Ville de Belfort, du Département et du Préfet du Territoire de Belfort.

Belfort : Matéo et Kellyan décorés pour leur courage, après avoir sauvé un père et son fils de la noyade

Les deux adolescents belfortains qui ont sauvé un père et son fils de trois ans, dimanche 10 janvier, célébrés comme des héros. Dimanche, ces deux jeunes de 13 ans jouaient dans le parc de la Douce à Belfort. Les deux amis, qui se connaissent depuis qu'ils ont 7 ans, ont entendu un craquement : un père et son fils de trois ans étaient passé au travers de la glace sur l'étang. Les adolescents n'ont pas hésité à leur porter secours, au risque de se retrouver eux aussi dans l'eau gelée.

Des médailles et des applaudissements

Après une interview dans l'Est Républicain, ils ont répondu aux questions des journalistes de M6, et plusieurs médias nationaux ont relayé leur acte de bravoure. La situation est assez "stressante" et inédite, explique modestement Kellyan, élève de 4e au collège Léonard de Vinci à Belfort : "Mardi, je suis arrivé en retard au collège, le directeur voulait me voir, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Il m'a dit "On t'a vu dans le journal c'est bien ce que tu as fait", je me suis dit, ah c'est pour ça !"

Quand il arrive en classe, il est applaudi par ses camarades. "J'étais stressé, je n’aime pas passer devant tout le monde, confie-t-il. Moi je préfère rester discret dans mon coin." À ses côtés, son partenaire de toujours approuve. Matéo, est en 4e au collège Simone Signoret de Belfort, il est très surpris de cette reconnaissance. Ce mercredi, ils vont recevoir la médaille du Conseil Départemental, de la main du président, Florian Bouquet.

"Je m'y attendais pas du tout, je m'attendais juste à ce qu'on me pose des questions, témoigne-t-il. Pour moi, c'est assez incroyable de recevoir des médailles alors que j'ai juste aidé une personne qui en avait besoin, tout simplement." Il est surtout heureux de voir sa mère aussi fière : "A M6, elle devait raconter un peu son ressenti et elle avait les larmes aux yeux. C'est vrai que je n’ai pas l'habitude parce que je ne suis pas vraiment exemplaire non plus, ça m'a fait énormément plaisir."

Le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier, tient à les féliciter pour leur dévouement, et leur courage et souhaite leur remettre une Médaille. Ils seront aussi décorés de la médaille de la ville de Belfort.