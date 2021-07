Belfort : spectaculaire incendie d'un bus Optymo

La fumée et l'odeur se sont vite répandues ce vendredi matin sur le sud de Belfort, et même sur le reste de la cité du Lion. Un bus GPL du réseau Optymo a pris feu juste avant 11h dans le boulevard Richelieu, une rue qui descend vers l'hypermarché Leclerc et la piscine Pannoux. Le véhicule s'est embrasé juste devant le Burger King où il s'était arrêté. Le conducteur et les passagers ont pu sortir à temps. Les bâtiments alentours ont été évacués par précaution. Le feu a été maîtrisé par la trentaine de pompiers mobilisés mais les secours devraient rester sur place une bonne partie de la journée pour sécuriser parfaitement les lieux.

Le conducteur a très bien réagi

Pour Yannick Monnier, directeur de la régie des transports du Territoire de Belfort "Le pire a été évité. Le conducteur a remarqué de la fumée qui sortait du compartiment moteur à l'arrière du véhicule. Il a bien réagi, il a mis le véhicule en sécurité, fait descendre les passagers prévenus tout de suite. C'est arrivé aux alentours de 10h50 donc une période quand même relativement calme dans la journée, donc on devait avoir un nombre de clients assez faible dans le véhicule."

Les pompiers ont établi un périmètre de sécurité et fait évacuer tous les bâtiments situés dans un rayon de 100m. Cela a notamment concerné le magasin Bureau Vallée, des boulangeries ou encore des restaurants.

Pas d'explosion du bus

Les pompiers ont employé d'importants moyens pour éteindre le feu dont notamment deux lance-camions. Le bus a entièrement brûlé mais "les soupapes ont fonctionné" explique Yannick Monnier "Les gens qui étaient à proximité de de l'incendie ont bien entendu que ça dégazeait, c'est-à-dire que les soupapes ont fait leur effet et ont relâché du gaz, donc les les réservoirs ne montent pas en pression du fait du relâchement du gaz". Et il n'y a pas eu d'explosion du bus précise le responsable de la SMTC90 "C'est juste un pneu qui a explosé, et les coussins de suspension du véhicule mais pas le bus."

Des pertubations sur la ligne 2 et 3

L'incendie du bus n'est pas sans conséquence sur le réseau Optymo "La ligne 2 était déjà perturbée en raison des travaux de la rue Colbert. On va faire le maximum pour rétablir le réseau sachant que ça a un impact sur la ligne 2 mais aussi sur la ligne 3 qui emprunte le même itinéraire" conclut Yannick Monnier. Le faubourg de Besançon était toujours fermé à la circulation en début d'après-midi, depuis la station Total access, et les pompiers s'attendaient à rester "jusqu'en début de soirée" selon le Lieutenant-Colonel Hugolin, en charge des opérations, afin de sécuriser entièrement le site et s'assurer qu'il n'y avait plus de risque d'explosion. Depuis 2018, c'est la 3ème fois qu'un bus GPL d'Optymo est détruit par un incendie.