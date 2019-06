Belfort : un accident dans une cage d’ascenseur fait un blessé grave

Belfort, France

Un grave accident du travail a eu lieu ce vendredi après-midi à Belfort, dans l'annexe de la mairie de Belfort, rue Bartholdi. L'accident s'est produit dans la cage d'ascenseur de l'établissement. La cabine d'ascenseur sur laquelle travaillait un employé d'une société de maintenance s'et mise à redémarrer pour une raison inconnue.

Blessé au dos et au thorax

L'employé s'est retrouvé coincé entre la cabine et le sommet de la cage d'ascenseur. Il a dû être extirpé par un collègue avant de perdre brièvement connaissance. Selon les pompiers, il souffre de graves blessures au niveau du dos et du thorax et a été héliporté sur l'hôpital de Dijon. La police a ouvert une enquête.