Belfort : un ancien entraîneur de ski condamné pour agressions sexuelles sur mineur

Un ancien entraîneur de ski belfortain a été condamné ce mercredi à trois ans de prison dont un an et demi ferme pour de multiples attouchements sexuels sur une de ses anciennes élèves. Les faits remontent à la période 1994-2002, quand la plaignante avait entre 7 et 15 ans. A l'époque, la jeune femme aujourd'hui âgée de 35 ans prenait des cours de ski de fond au ski-club Markstein-Ranspach où le prévenu était en charge de la section belfortaine. Elle a fini par porter plainte en fin d'année dernière.

Des agressions à répétition

A la barre, la jeune femme, aujourd'hui pompier volontaire, raconte les agressions à répétitions, les caresses sur la poitrine et l'entre-jambes, dans la voiture, en forêt ou dans la neige, au-dessus des vêtements mais aussi en dessous : "A chaque entraînement, il faisait en sorte qu'on se retrouve seuls. Il m'attrapait par derrière, me mettait la main sur le nez et la bouche pour me faire taire. Je me suis toujours débattue mais il était plus fort que moi." Elle se rappelle précisément son odeur, le groupe Texas qui passait dans la voiture et qu'elle ne peut plus écouter aujourd'hui. La jeune femme, confrontée à des difficultés dans sa vie intime, a parlé de ces agressions à ses anciens petits amis mais jamais à ses parents "pour les épargner". C'est quand son frère a eu ses enfants qu'elle s'est finalement décidée à porter plainte, 19 ans après les faits.

Aujourd'hui, elle souffre d'un syndrome post-traumatique maîtrisé, selon les termes de l'expertise psychologique, mais avéré. Avec ce procès elle dit "vouloir rendre justice à la petite-fille qu'elle était".

Le prévenu s'énerve et refuse de se remettre en question

Le prévenu, en jean et pull zippé, âgé aujourd'hui de 80 ans, lui, tour à tour, nie les faits ou les reconnaît partiellement en les minimisant. Cet ancien sportif à l'allure encore athlétique, qui a entraîné de futurs champions comme Bastien Poirier ou Karine Philippot, s'exprime d'une voix forte et assurée : "Pour moi je n'ai pratiquement rien fait". Le président lui rappelle qu'en garde à vue il a pourtant reconnu les faits. Il répond : "je conteste tout", "oui j'ai changé de version". Puis il reconnaît "avoir peut-être effleuré la poitrine mais dans un contexte de jeu". Ce sera sa défense tout au long de l'audience.

Le président lui demande à plusieurs reprise de répondre aux questions ou de se taire mais il s'énerve et refuse systématiquement toute remise en cause, agaçant de plus en plus le tribunal. Il s'en prend ensuite à la victime : "Elle était tout le temps après moi, à me raconter sa vie. Elle a toujours voulu se mettre en avant. Elle affabulait constamment." L'avocate de la jeune femme l'interpelle : "A vous écouter c'est vous la victime". Réponse : "Je vais presque dire oui parce qu'avec les autres filles je n'ai jamais eu de problème. Là, à 80 ans elle vient me pomper l'air. J'ai été traumatisé par ma garde à vue. Je considère que je subis une agression."

Le substitut du procureur lui assène : "Vous avez l'air à côté de la plaque". Et le prévenu repart de plus belle.

Le parquet demande finalement 12 mois de prison avec sursis. Le tribunal ira beaucoup plus loin avec une peine de 3 ans de prison dont un an et demi ferme et 18 mois de sursis probatoire, avec mandat de dépôt à délai différé. Il a l'obligation de se soigner et d'indemniser la victime à hauteur de 7000 euros plus les frais d'avocat (2100 euros). Il lui est aussi interdit d'entrer en contact avec elle. Il n'a plus le droit d'exercer une activité en contact avec des enfants pendant 5 ans et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes. Il rejoindra sa cellule dans un mois, même si il fait appel. Il a dix jours pour le faire.