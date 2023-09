Belfort : un appel à témoins lancé après la disparition d'une adolescente

Jade, 13 ans et demi, n'a pas donné de nouvelles depuis trois semaines, après avoir quitté le domicile familial. La jeune fille n'en n'est pas à sa première fugue, mais elle était toujours rentrée chez elle au bout d'une semaine, ou deux.

La police de Belfort lance désormais un appel à témoins, pour étendre les recherches et tenter de retrouver la jeune Belfortaine. Jade mesure entre 1 mètre 60 et 1 mètre 65, elle a les cheveux bruns, mi-long, et les yeux marrons. Elle a un piercing au nez et de petites cicatrices au niveau des tempes.

Si vous l'apercevez ou avez des informations, appelez le commissariat de Belfort au 03.84.58.50.00, ou composez le 17.