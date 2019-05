Belfort : un câble électrique sectionné, quelques dizaines de foyers privés de courant

Belfort, France

Quelques dizaines de clients ont été brièvement privés de courant entre 14h et 15h ce mardi dans le centre-ville de Belfort, dans le secteur de l'avenue Jean Moulin. En cause : une rupture accidentelle sur un câble électrique, au niveau de la rue du parc à ballons.

Un câble de branchement provisoire

L'employé d'une entreprise de paysagiste aurait sectionné par accident un câble de branchement provisoire qui était positionné à même le sol dans un tube en plastique (un fourreau), a priori dans le cadre d'un chantier.

Résultat : trois fusibles ont disjoncté dans un poste de distribution et à 14h, plus d'une quarantaine de foyers était privée de courant sur les réseaux basse et moyenne tension du centre-ville de Belfort. L'électricité devait être complètement rétablie sur le secteur au plus tard dans la soirée de mardi, a précisé Enedis.