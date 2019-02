Belfort : un enseignant du privé mis en examen pour agressions sexuelles

Belfort, France

Une information judiciaire a été ouverte à Belfort dans le cadre d'une affaire d'agressions sexuelles présumées. Les faits se seraient déroulés dans une école privée, hors contrat avec l'éducation nationale, un établissement qui accueille des enfants de la maternelle jusqu'à la fin du primaire.

Placé en garde à vue fin janvier

D'après nos informations, le directeur de cette école a été placé en garde à vue il y a une dizaine de jours. La police voulait des explications après une plainte déposée par les parents d'une petite fille scolarisée dans l'établissement, une de ses élèves. Sa famille avait en effet constaté chez elle un changement flagrant de son comportement.

Une mesure d'éloignement

Entendu par les enquêteurs, la fillette a expliqué qu'elle avait subi des attouchements de la part de l'enseignant. La thèse du viol n'a pas été retenue. L'homme a été interpellé et aurait reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour agressions sexuelles. Cet enseignant a été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer et d'approcher l'école.

D'autres victimes parmi les élèves ?

Le directeur n'a plus mis les pieds dans l'établissement depuis une dizaine de jours. Un juge d'instruction a été saisi de l'enquête confiée à la police de Belfort. Les policiers cherchent désormais à savoir si l'enseignant a pu s'en prendre à d'autres victimes dans l'école.

De l'émotion chez les parents

Cette affaire a suscité une vague d'émotion chez les parents d'élèves rencontrés ce mardi devant l'école. " On n'a pas d'information. On sait juste que le directeur n'est plus là depuis dix jours. Je fais confiance à la justice" confie une maman que l'enseignant soupçonné a déjà eu en classe. La mesure préventive d'éloignement du directeur a rassuré les familles qui attendent de nouvelles informations. Mais personne n'a souhaité s'exprimer au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. " Les parents sont suffisamment bousculés comme cela. Le sujet n'est pas simple, délicat. C'est à la justice de gérer tout cela" confiait l'un des rares papas croisés à la pause déjeuner.