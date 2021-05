Belfort : un étudiant meurt après une chute de 7 étages dans une résidence du Crous

Un accompagnement psychologique à l'UTBM vient d'être mis en place pour les étudiants et le personnel après la mort d'un étudiant ce vendredi matin dans une résidence du CROUS dans le quartier des 4-As à Belfort. Le jeune homme a fait une chute mortelle du septième étage.

Peu avant 6 heures ce matin, les secours ont été appelés devant le n°3 de la rue Marcel Paul où gisait le corps d'un étudiant âgé d'une vingtaine d'années. Dans la rue, bloquée par des voitures de police, les pompiers et le SMUR ont tenté de le réanimer pendant plus d'une demi-heure. Un hélicoptère du SAMU s'est même posé à proximité pour prendre en charge la victime et l'emmener à l'hôpital, mais l'étudiant est malheureusement décédé sur place.

La piste du suicide privilégiée

Pour l'instant, la cause de sa mort reste indéterminée mais la police a d'ores et déjà exclu la piste criminelle. Une lettre aurait d'ailleurs été découverte à proximité de la victime, connue à l'UTBM pour être un bon élève. Le contenu de cette lettre n'est pour l'instant pas connu.

Les enquêteurs privilégieraient pour l'instant la piste d'un suicide. Dans un communiqué commun, le rectorat, le Crous de Bourgogne Franche-Comté et l'UTBM ont adressé leur soutien à la communauté universitaire.