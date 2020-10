Belfort : un garçon de 13 ans interpellé pour détention de stupéfiants

Un adolescent de 13 ans est déféré devant le tribunal pour enfants de Belfort pour détention de drogue, et y sera jugé le 7 décembre prochain. Il a été interpellé dans le quartier Dardel alors qu'il s'approvisionnait dans un véhicule qui servait à stocker la marchandise.

30 grammes d'héroïne dans une voiture "de stockage"

Le garçon avait sur lui 80 grammes de résine de cannabis, mais aussi de l'herbe et de l'héroïne. Dans la voiture dite "de stockage", les policiers ont notamment mis la main sur 30 grammes d'héroïne et 100 grammes de résine de cannabis. En garde à vue, il a reconnu être le propriétaire de la drogue.

Son interpellation a eu lieu en juillet dernier au terme d'une surveillance de plus de trois mois de la part de la brigade des stupéfiants et de membres de forces de l'ordre. Mais la décision de le convoquer devant la justice n'a été prise que ce jeudi 22 octobre, après les explications du propriétaire du véhicule. Ce dernier a finalement été mis hors de cause, car la voiture ne lui appartient plus.

