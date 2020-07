Belfort : un homme retrouvé mort dans un appartement, une enquête ouverte

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Le corps sans vie d'un homme a été découvert ce mardi dans un appartement, au premier étage d'un immeuble d'habitation situé au 7, rue Aristide Briand, dans le quartier de la gare à Belfort. L'enquête ne fait que commencer.

Un individu en garde à vue

Contacté par France Bleu Belfort Montbéliard, le parquet de Belfort confirme "cette découverte" et indique que "l'occupant du logement dans lequel se trouvait l'intéressé a été placé en garde à vue ce mardi matin à 08h30". La victime est un homme âgé de 45 ans.

Selon nos informations, les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 7h et demi, à la demande de la police, et quand ils sont arrivés, la victime était en arrêt cardio-respiratoire.

Règlement de comptes ? Bagarre qui aurait mal tourné ? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponses. Une autopsie sera pratiquée ce mercredi "afin de déterminer les circonstances du décès" et écarter, ou non, la piste criminelle.

L'enquête est confiée à la Direction départementale de la sécurité publique du Territoire de Belfort.

L'appartement a été placé sous scellé. © Radio France - Clara Echarri

Des traces de sang

"Je n'ai rien entendu", indique un habitant de l'immeuble. Un autre riverain précise : "Je me suis couché vers 01h30 et je n'ai rien remarqué". Il habite dans l'immeuble d'en face. "Ce midi, ils sont venus enlever le corps, il y avait la police et les ambulances", a-t-il ajouté.

Des traces de sang étaient encore visibles ce mardi après-midi dans la cage d'escalier. L'appartement a été placé sous scellés.