Belfort : un important feu de sous-bois dans le massif du Salbert

Un important feu de sous-bois dans le massif du Salbert, à Cravanche, a nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers du Territoire de Belfort, ce samedi en fin d'après-midi. L'incendie est parti peu après 16h du bas d'un sentier de randonnée, à proximité d'un parking. Avec le vent changeant, les flammes se sont rapidement répandues et ont brûlé les feuillages, très secs, sur une bande d'au moins 500 m de long sur 20 de large.

Le feu s'est déclaré dans les feuillages et a aussi grimpé sur quelques arbres dont la mousse était très sèche © Radio France - Hervé Blanchard

Aucune habitation menacée

Des soldats du feu des centres de Belfort Nord et Sud, Delle, et Bourogne ont été appelés sur place, mobilisant une dizaine d'engins. La police a également rapidement bouclé le secteur, tenant les promeneurs à distance, pour permettre l'intervention des secours. Aucune habitation n'a été menacée par les flammes. Vers 18h30, le feu était maîtrisé mais les pompiers devaient rester sur place jusqu'en début de soirée pour écarter tout risque de reprise. L'accès au Salbert est normalement à nouveau possible ce dimanche. Concernant les causes de l'incendie, la police de Belfort ne privilégie aucune piste.