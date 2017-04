Belfort : un nouveau quartier résidentiel au Mont

Pour offrir des logements de qualité à une nouvelle clientèle, la ville de Belfort crée le quartier des Jardins du Mont. 34 appartements et 25 maisons individuelles se construisent sur les hauteurs du Techn'hom. Pas forcément du goût des riverains.

L'Orée du Mont. C'est le joli nom donné à la nouvelle résidence en construction depuis octobre 2016 à l'angle de la rue Léon Bourgeois et de la Via du Mont. Cet habitat collectif fait partie du nouveau quartier baptisé "les Jardins du Mont". L'ensemble comprend 34 appartements de 2 et 3 pièces et même 4 sur mesure pour l'habitat collectif et 25 parcelles de terrain réservées à la construction de maisons individuelles placées elles en contrebas. Le quartier a vue plongeante sur l'Est de la ville avec en premier plan le Techn'hom.

"La ville de Belfort n'avait pas encore ce type de logement de qualité - Damien Meslot"

Bâti sur les anciens jardins ouvriers de l'entreprise Bull, ce nouveau quartier est censé répondre à une demande d'une nouvelle population sur la cité du Lion pour Damien Meslot. "Nous avons des personnes âgées habitant en périphérie qui cherchent à revenir en ville, mais aussi les nouveaux salariés de General Electric qui vont venir sur Belfort et qui souhaitent des logements de qualité, ce quartier résidentiel du Mont répond parfaitement à leurs besoins" explique le député-maire Les Républicains de Belfort. "Nous avons déjà 42% de logement sociaux, on est largement au-dessus des normes nationales pour une ville de notre taille, il fallait donc créer de l'habitat pour une clientèle différente" conclut l'élu.

Damien Meslot, député-maire Les Républicains de Belfort sur le nouveau quartier des Jardins du Mont

"Nous avions vue sur les jardins, maintenant ce sera sur un mur - Bernadette, une riveraine"

Ce nouveau quartier résidentiel ne fait pourtant pas que des heureux chez les riverains. Bernadette habite rue Léon Bourgeois depuis 25 ans. La construction de cette nouvelle résidence juste en face de chez elle, c'est tout sauf une bonne nouvelle : "C'est une mauvaise surprise. On avait une belle vue, les jardins, les rosiers et puis là on aura le mur devant les fenêtres, c'est terrible.Moi ça m'angoisse, on achète et puis c'est un coup qui nous tombe dessus juste à la retraite. On va peut-être devoir vendre notre maison". Même son de cloche chez cette autre riveraine : "On nous en parlé en réunion de quartier mais on n'a pas eu notre mot à dire. Il faut repeupler Belfort donc on investit. Et puis ils pouvaient mettre les immeubles en bas, à la place des maisons" .

Le meilleur emplacement pour le promoteur

L'emplacement fait donc débat. Pas pour le promoteur qui estime que la résidence devait être construite en haut du terrain pour Jacky Herbst, le directeur général d'AtiK Résidences :"On essaye de faire en sorte de ne pas boucher la vue à l'horizon. En d'autres termes, si nous avions construit les immeubles en contrebas, le résultat aurait été mauvais".

Le nouveau quartier des Jardins du Mont aura vue sur l'Est de Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

Les 25 maisons individuelles seront elles construites en contrebas de ce nouveau quartier des Jardins du Mont. Pour ce qui est des appartements, les 3/4 ont déjà trouvé un propriétaire. Les premiers pourront normalement emménager à la fin de l'année 2017.