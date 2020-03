Belfort : un surveillant de lycée mis en examen pour atteinte sexuelle et harcèlement

Un surveillant du lycée Condorcet à Belfort, un homme de 27 ans, a été interpellé et mis en examen pour atteinte sexuelle sur mineur, et harcèlement, révèle le Parquet de Belfort ce jeudi.

Les faits remontent au 17 janvier dernier. La direction du Lycée informe le Parquet de Belfort qu'une élève âgée de 16 ans aurait eu des rapports sexuels avec un surveillant du lycée. Le commissariat est saisi de l'enquête et interpelle aussitôt le surveillant en question. L'homme âgé de 27 ans nie les faits, mais il est tout de même suspendu à titre conservatoire par la direction du lycée pour une durée de quatre mois.

L'enquête continue, et les policiers recueillent alors le témoignage de quatre lycéennes, l'une parle de rapports sexuels consentis, mais les autres évoquent des messages et des conversations à connotation sexuelle très explicites, l'une des victimes qui présentait un état anxieux s'est vue signifier une ITT de huit jours au regard du retentissement psychologique.

Placé sous contrôle judiciaire

De nouveau interpellé et placé en garde à vue ce mardi, le surveillant reconnait finalement l'ensemble des faits, et précise même avoir adressé des clichés à caractère pornographique à l'une des élèves. A l'issue de son audition, il a été mis en examen pour atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement par personne abusant de son autorité qui lui confère sa fonction, mais aussi diffusion de message pornographique accessible à un mineur. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes, d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, et obligation de soins en attendant son procès.