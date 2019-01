Valdoie : une conductrice meurt après être tombée dans la Savoureuse

Une voiture est tombée dans la Savoureuse ce mardi matin à Valdoie. La conductrice est décédée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame.

Belfort, France

Vers 7h20 ce mardi matin, une voiture est tombée dans la Savoureuse rue Blumberg à Valdoie. La conductrice , une habitante de la commune, âgée d'une cinquantaine d'années est morte.

La victime a percuté un panneau publicitaire avant de dévaler sur les rochers et de tomber dans la rivière en crue au bord de la piste cyclable à hauteur du magasin Biocoop. Elle n'a pas survécu malgré l'intervention des pompiers. On n'en sait pas plus pour l'instant sur les circonstances de cet accident. Il n'y a aucune trace de freinage sur la chaussée.

Une enquête de police est ouverte.