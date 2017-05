Un Belfortain se blesse en manipulant un explosif artisanal, environ 40 voisins sont évacués

Un habitant du quartier de la Pépinière, à Belfort, a été blessé mercredi soir en manipulant un explosif artisanal. Cet homme de 47 ans a été transporté dans un état grave à l’hôpital de Besançon. Une quarantaine d'habitants ont dû être évacués de leur domicile.

Devant l'immeuble où l'explosion s'est produite mercredi soir, André et Nadine montrent des traces de sang laissées par l'individu blessé en manipulant un explosif artisanal. A 21h30, les pompiers avaient été appelés pour secourir une victime par explosion, mais ils ont découvert un sac suspect et une quarantaine d'habitants ont dû être évacués. Pour ces deux habitants du quartier de la Pépinière à Belfort, l'homme blessé "est connu comme le loup blanc ici, il a eu affaire à la justice plus d'une fois. Il a déjà fait sauter la patinoire il y a eu une paire d'années".

Condamné pour avoir lancé un engin explosif sur le toit de la patinoire de Belfort en 1999

Si les enquêteurs et le parquet ne souhaitent pas communiquer car "l'enquête est toujours en cours"', le maire de Belfort Damien Meslot confirme l'identité de cet individu : un habitant du quartier, âgé de 47 ans, qui a bien été condamné pour avoir lancé un engin explosif sur le toit de la patinoire de Belfort en 1999. Il avait également été poursuivi en 2015 pour avoir laissé un message téléphonique sur le répondeur de la mosquée de Delle, dans le Territoire de Belfort, mais il avait bénéficié d'un non-lieu.

On a de la chance que la bombe ait explosé en bas, imaginez-vous qu'elle ait explosé dans l'appartement, il aurait fait sauter tout le bloc." - des voisins

André et Nadine estiment que cet individu est "dangereux", qu'il "a l'habitude de jouer avec les explosifs. Il joue avec, c'est son passe-temps. Et encore, on a de la chance que la bombe ait explosé en bas, imaginez-vous qu'elle ait explosé dans l'appartement, il aurait fait sauter tout le bloc." Les retraités expliquent qu'ils n'ont pas pu "se recoucher après, on se dit qu'on aurait pu y passer".

A l'intervention des pompiers, les résidents de deux immeubles distincts du quartier ont été évacués. A cause du sac suspect, les démineurs de Colmar sont intervenus. Le sac en question ne contenait rien de dangereux, mais, par précaution, les habitants qui vivent dans l'immeuble du suspect ont été relogés : neuf dans un hôtel à Belfort, et six dans une famille. L'individu blessé a été transporté dans un état grave à l'hôpital de Besançon.