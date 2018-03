Une enquête est ouverte à Belfort après la plainte d’une habitante du quartier de la Méchelle. Elle et sa famille ont été prises pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi.

Belfort, France

Une habitante du quartier de la Méchelle à Belfort est allée porter plainte ce vendredi au commissariat de la ville. Une plainte pour destruction de biens et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. La maison qu'elle occupe avec son mari et ses quatre enfants, rue du sentier, a été prise pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un coup de fusil dans la fenêtre de la véranda

Le couple et ses quatre enfants ont été réveillés en pleine nuit vers 1h du matin. Selon la plaignante, un ou plusieurs individus ont tiré avec un fusil dans la véranda de la maison. La balle a transpercé la fenêtre et une douille et une cartouche ont été retrouvées au sol.

La camionnette du père de famille incendiée

Le ou les auteurs présumés n’en sont pas restés là. Presque simultanément au coup de feu entendu, la camionnette du père de famille qui était stationnée devant le pavillon a été incendié. Le feu ne s’est heureusement pas propagé aux deux autres véhicules de la famille garés à proximité.

Une famille très choquée

Personne n'a été blessé mais les six membres de la famille sont extrêmement choqués. La police de Belfort a ouvert une enquête mais reste prudente sur les circonstances et l’origine des faits.