Belfort : une femme retrouvée morte à son domicile, son fils adoptif suspecté

Belfort, France

Une macabre découverte a eu lieu ce mercredi matin à Belfort. Le corps d'une Belfortaine a été retrouvé sans vie dans son appartement du Faubourg de Lyon. Son fils adoptif a été interpellé. Il est soupçonné de l'avoir étranglée.

Le corps découvert par un proche

Le corps de la victime a été retrouvé en milieu de matinée ce mercredi dans son appartement, situé au troisième et dernier étage d'une habitation, au 32 Faubourg de Lyon à Belfort,en face du collège Léonard de Vinci. Il s'agit d'une Belfortaine de 42 ans. C'est le père de la victime, inquiet de ne pas avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, qui a découvert le corps. Il a fait appel à un serrurier pour pénétrer dans les lieux.

La victime aurait été étranglée

Le fils adoptif de la victime, un adolescent, se trouvait sur place dans l'appartement. Il a été interpellé par la police. D'après les premiers éléments, la mort remonterait à plusieurs jours et la victime aurait été étranglée. La police scientifique était sur place à la mi-journée pour procéder aux premières constatations et relevés d'indices, a pu constater une journaliste de France Bleu Belfort Montbéliard. Selon nos informations, cette femme et son fils avaient emménagé dans l'appartement il y a environ deux ans, en avril 2017.