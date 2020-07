Belfort : une voiture folle sème la panique en vieille ville

L'accident a choqué les derniers clients restés attablés à la terrasse des cafés tard ce mercredi en vieille ville de Belfort. Vers 1h du matin, une voiture folle a mis la panique autour de la place d'Armes. Son conducteur, un belfortain d'une trentaine d'années, a perdu le contrôle du véhicule. L'Opel Astra blanche est partie en zig-zag et a emporté tout le mobilier sur son passage : il a percuté plusieurs poteaux qui délimitent la place, des tables, des chaises sur les terrasses ainsi qu'un pot de fleur. Personne n'a heureusement été blessé. Les dégâts sont matériels.

Panique au bar des marronniers

Au moment de l'accident, il y avait encore une vingtaine de clients attablés à la terrasse du bar les Marronniers. " J'étais à l'intérieur avec la serveuse et on a entendu un gros bruit. On est sorti et on a vu la terrasse sens dessus dessous et des clients, beaucoup de jeunes, complètement paniqués. C'est une voiture qui est venue depuis le Saint Christophe. Heureusement que les jeunes ont été réactifs et ont pu s'éparpiller. Sinon, je pense qu'il y aurait eu des blessés ", explique Sophie Jobard, gérante du bar qui était entrain de préparer la fermeture au moment des faits. Elle doit faire le point ce jeudi sur les dégâts et envisage de porter plainte.

La piste terroriste rapidement écartée

Après avoir perdu le contrôle de sa voiture et provoqué ce vent de panique, le conducteur de l'Opel a pris la fuite. Un témoin de la scène a eu le réflexe de relever le numéro de la plaque d'immatriculation et une patrouille de police a pu l'interpeller une demi heure plus tard. Avec les premiers éléments recueillis sur place et l'arrestation du chauffard, la piste d'un acte terroriste a été rapidement écartée par les enquêteurs. Il s'agit d'un accident provoqué par un conducteur irresponsable mais qui aurait pu avoir de dramatiques conséquences. L'homme était en état d'ivresse avec près de 1 gramme 70 par litre de sang. Il est convoqué au commissariat de Belfort ce jeudi après-midi. L'affaire devrait être ensuite transmise au parquet en vue de possibles poursuites judiciaires.