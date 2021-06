Belgique : 75 personnes dont des Lillois et des Maubeugeois pincées lors d'une soirée échangiste

La police belge a mis fin à une soirée échangiste illégale, samedi soir, dans le village de Renlies à Beaumont. Au total, 77 personnes participaient à cette soirée échangiste dont les deux organisateurs dans une habitation privée. Tous avaient entre 25 et 33 ans avec des Lillois, des Maubeugeois et des Amiénois parmi les participants. Le problème c'est qu'en Belgique, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits en raison du contexte sanitaire, les organisateurs en plus n'avaient aucune autorisation pour organiser cet événement.

Des participants sans masque et sans distanciation

Tout a commencé avec la plainte d'un patron d'un club échangiste qui évoque l'existence de soirées échangistes illégales dans une habitation privée dans ce village de Renlies. La soirée coûtait 55 euros,il s'agit donc d'une activité économique non déclarée et en plus d'un rassemblement de plus de 10 personnes comme l'explique, Daniel Marlière, Premier substitut au parquet de Charleroi : "Le but n'est pas de cibler le milieu libertin. Nous avons l'information selon laquelle une soirée relativement importante avec 77 personnes sur place. C'est une infraction covid chez nous puisque un rassemblement de plus de 10 personnes c'est interdit. On était en flagrant délit en matière de covid et puis il y a le volet économique puisqu'il n'y avait aucune autorisation pour la vente d'alcool et de denrées alimentaires et l'organisation de la soirée puisqu'il fallait payer un droit d'entrée."

Les participants risquaient une amende de 250 euros chacun

Forcément dans ce type de soirées, il n'y a en général très peu de distanciation entre les participants sauf qu'en pleine période de crise sanitaire cela pose problèmes comme le précise le premier substitut au parquet de Charleroi Daniel Marlière : "C'est assez choquant puisque quand nous sommes arrivés et nous sommes arrivés tôt les gens étaient habillés mais sans masque et agglutinés les uns avec les autres. La maison était aménagée avec un bar, des chambres avec des écrans plats et des jacuzzis, tout était fait pour le rapprochement." Le premier substitut du parquet de Charleroi a décidé de ne pas sanctionné les participants, ils n'ont pas été verbalisés. Les participants risquaient une amende de 250 euros chacun pour participation à une soirée clandestine et non respect des distances et du port du masque. Les douanes ont saisi 300 bouteilles dans l'habitation, des bouteilles achetées au Luxembourg. Les propriétaires de l'habitation risquent eux une amende extrêmement lourde, à hauteur de milliers d'euros.