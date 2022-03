En Belgique, ce dimanche matin, une voiture a percuté la foule qui participait à un carnaval à La Louvière. Au moins six personnes sont mortes.

Belgique : une voiture percute la foule participant à un carnaval, au moins six morts

A La Louvière, en Belgique, non loin de la frontière française, une voiture a percuté ce dimanche la foule rassemblée pour le carnaval. Six personnes sont mortes, selon un premier bilan. "Une voiture roulant à grande vitesse a foncé sur la foule qui s'était rassemblée", a précisé à l'agence de presse Belga Jacques Gobert, le maire de cette ville du Sud de la Belgique, sans indiquer pour l'instant si les faits étaient volontaires ou accidentels.

"Ce dimanche matin, un véhicule a percuté un 'ramassage' de la société des gilles 'Les Boute-en-Train' de Strépy-Bracquegnies (quartier de La Louvière, ndlr). Le groupe, qui se composait d'une centaine de personnes, venait de quitter la salle Omnisports pour remonter, via la rue des Canadiens, vers le centre du village", a détaillé la Ville de La Louvière dans un communiqué cité par la RTFB. "Le premier bilan fait état de plus de 20 blessés graves et près de 70 personnes touchées."

"Une communauté qui se rassemblait pour faire la fête a été frappée en plein cœur. Mes pensées vont aux victimes et leurs proches", écrit le Premier ministre belge sur Twitter.

"Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l'incident survenu ce matin à Strépy. Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame. Nous suivons la situation de près", a twitté la ministre belge de l'Intérieur Annelies Verlinden.