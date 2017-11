Bellac : du cannabis retrouvé sous des sièges de bus scolaires

Les gendarmes de Bellac viennent de mettre la main sur un trafic de cannabis dans des bus scolaires.

Lundi matin, alors que collégiens et lycéens se rendaient en cours, trois bus scolaires ont été immobilisés et fouillés par les gendarmes entre Limoges et Bellac. Ils recherchaient du cannabis après les signalements effectués par des établissements scolaires de Bellac et par les sociétés de transports elle-mêmes. Des signalements faisaient état de personnes fumant et trafiquant à l'intérieur même des bus, mais également de violences et d'intimidations envers des chauffeurs.

Une personne a été interpellée lundi en possession de résine de cannabis. Elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire immédiate. De petites quantités de cannabis ont également été retrouvées sous des sièges. D'autres investigations sont en cours.