Belle-Ile-en-Mer : il renverse une manifestante, le conducteur poids lourd sera jugé en octobre

Ce mercredi 15 mars, vers 10h15, 70 personnes manifestent sur la commune de Palais à Belle-Ile-en-Mer contre la réforme des retraites. C'est alors qu'un conducteur poids lourd, qui vient de récupérer de la marchandise au port, se retrouve bloqué par le cortège rue Jules Simon. Mais il force le passage et percute une manifestante. La victime se retrouve coincée entre un véhicule stationné à cheval sur le trottoir et le camion. Elle chute sur le sol. Le conducteur est interpellé 400 mètres plus loin.

ⓘ Publicité

Placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrance par le parquet de Lorient et confiée à la gendarmerie de Belle-Ile, l'homme sera jugé le 17 octobre prochain par le tribunal judiciaire de Lorient pour blessures involontaires, dégradation du bien d'autrui et défaut de maitrise. D'ores et déjà il écope de 6 mois de suspension de permis de conduire. La manifestante, prise en charge par les pompiers et légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital du Palais; elle s'est vue prescrire une incapacité temporaire de travail de 2 jours.