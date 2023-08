Belle-Ile-en-Mer : trois feux de lande en cours, des pompiers du continent en renfort

Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) doit faire à trois feux de lande qui se sont déclarés peu après 3h du matin ce samedi 26 août. A Port Yorc'h, sur la commune du Palais, 5000 mètres carrés ont brulé, le feu est circonscrit. Un autre foyer est à déplorer au lieu-dit Kérourde à Bangor, Là aussi, 5000 mètres carrés ont été détruits par les flammes. Sur la pointe de Saint-Marc, à Locmaria, 5000 mètres carrés de lande ont aussi pris feu.

D'importants moyens sont mobilisés pour venir à bout de ces sinistres : 15 pompiers de Belle-Ile-en-Mer sont mobilisés avec l'aide de 37 collègues venus du continent . Des moyens supplémentaires ont été envoyés par hélicoptère Dragon 56 et par un ferry de la compagnie Océane "en appui et en anticipation d'une évolution de la situation" précise le SDIS 56 (Service départemental d'incendie et de secours) dans un communiqué.