Belle-Île-en-Mer : un suspect arrêté après s'être échoué à bord d'un voilier volé

C'est un cas atypique pour les agents du CROSS Etel (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage). Alertés sur la présence d'un voilier échoué à l'Ouest de Belle-Île-en-Mer, ils ont mené l'enquête pour finalement retrouver la trace d’un bateau volé, vendredi 3 septembre, à la Trinité-sur-Mer. Le suspect a été arrêté par les gendarmes samedi 4 septembre, à Belle-Île.

Un homme âgé d’un peu moins de quarante ans aurait rejoint à la nage un voilier de type J4 à la Trinité-sur-Mer pour le voler, vendredi 3 septembre, selon des témoins. Les papiers d’identité de l’homme ont été retrouvés sur la rive. En début d’après-midi, ce samedi 4 septembre, des témoins voient l’embarcation s’échouer à l’ouest de Belle-Île-en-Mer. Le skipper, habitué à la navigation, aurait ensuite sauté du bateau pour rejoindre l’île à la nage.

L'hélicoptère Dragon 56, une patrouille de gendarmerie et la vedette de la SNSM de Quiberon ont été mobilisés pour localiser l'embarcation et rechercher la présence éventuelle d'un homme à la mer. L'avion Falcon 50 de la marine nationale, alors en exercice, a été dérouté pour quadriller la zone. Finalement, les gendarmes de Belle-Île-en-Mer ont retrouvé et arrêté le suspect en fin d'après-midi.