Bellechaume retrouve un commerce de proximité

Un café multiservices vient d'ouvrir à Bellechaume (Yonne). La municipalité et un programme de l'association Groupe SOS ont permis à Véronique Pezin, un temps commerçante à Auxerre, de prendre la gérance de ce café de village qui était fermé depuis trois ans.

Bellechaume a retrouvé son café. L'établissement était fermé depuis trois ans. Ce multiservices est ouvert dans ce village du Brienonnais de 440 habitants, depuis le 3 avril. Pour le moment, crise sanitaire oblige, le comptoir est fermé mais les Bellechaumiers peuvent déjà profiter de l'épicerie , du dépôt de pain, et de la vente de plat à emporter.

Le programme 1000 cafés à la rescousse

C'est Véronique Pezin, qui gère tout ça. Cette icaunaise de 52 ans, s'est lancé dans l'aventure avec enthousiasme après avoir été à la tête pendant plusieurs années d'un établissement de restauration rapide à Auxerre. Elle a été épaulée par le Groupe SOS, une entreprise sociale et solidaire, et son programme 1000 cafés. Un soutien précieux : "Ils m'ont aidé pour monter mon dossier avec la mairie, pour les démarches administratives ou encore pour trouver, pour l'eau, le gaz et l'électricité, les prestataires les moins chers", explique Véronique.

Le comptoir est fermé mais les Bellechaumiers peuvent déjà profiter de l'épicerie , du dépôt de pain, et de la vente de plat à emporter. © Radio France - Thierry Boulant

Un investissement important de la commune

L'association lui a aussi fait un prêt de 25 000 euros pour le mobilier du bar et pour sa trésorerie. La mairie de Bellechaume, a elle aussi tout fait pour que ce commerce retrouve une vie. La commune a investi 160 000 euros pour acheter le bâtiment et y faire des travaux de remise aux normes.

Véronique Pezin cuisine des plats à emporter et des desserts pour ses clients © Radio France - Thierry Boulant

"L'objectif premier, c'est de redonner de la vie au village" détaille le maire Jean-Luc Delagneau, "un café est important dans une petite commune. Dès qu'il y a une cérémonie, une réunion ou une animation les gens se retrouvent au café. Ça permet de discuter entre nous, et là, il n'y en avait plus, ça manquait. C'est ce que nous disaient les villageois. Et puis c'est quand même mieux d'acheter sa baguette de pain avec quelqu'un en face, plutôt qu'à un distributeur" conclut-il.

Ce café était fermé depuis 3 ans. Il revit. © Radio France - Thierry Boulant

Deux nouveaux cafés multiservices devraient ouvrir dans l'Yonne d'ici la fin de l'année à Bassou et Sommecaise grâce au programme "1000 cafés".