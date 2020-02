Belleville sur Loire : nouvelle plainte contre EDF et la centrale, pour des rejets de Tritium

Belleville-sur-Loire, France

En janvier 2019, des prélèvements avaient été effectués par des militants, dans les eaux de la Loire à Saumur. Les analyses avaient révélé une concentration en tritium atteignant 310 becquerels par litre. La normale n'est que de quelques becquerels. Ce tritium ne peut provenir que des centrales nucléaires : il y en a cinq le long de la Loire et de la Vienne. Grâce à cette plainte, les écologistes espèrent avoir des éléments d'explication car quelque chose ne colle pas : EDF n'a jamais signalé d'incident ou de rejets massifs de tritium, et la fiabilité des analyses n'est pas remise en cause par le ministère de l'environnement. Françoise Pouzet, présidente de Sortir du Nucléaire Puisaye-Berry-Giennois, ne voit donc qu'une cause logique : le manque d'eau dans la Loire qui avait commencé dès l'hiver 2019 : " Qui dit étiage très bas, dit concentration évidemment. Les rejets se sont peut-être accumulés. Normalement EDF doit adapter la gestion des centrales au niveau des eaux."

Françoise Pouzet (à gauche) , présidente de Sortir du Nucléaire Puisaye-Berry-Giennois © Radio France - Michel Benoit

Les cinq centrales nucléaires de Civaux, Chinon, St-Laurent des Eaux, Dampierre et Belleville sont donc dans le viseur des écologistes. Dans leur communiqué, ils n'excluent pas non plus un incident qui n'aurait pas été signalé par EDF car le cumul des rejets autorisés ne permet pas d'aboutir, selon eux à de telles concentrations. L'enquête devra donc faire toute la lumière. Le tritium est un dérivé de l'hydrogène : " La particularité du tritium, c'est qu'il se mélange d'une manière tout à fait homogène avec l'eau, précise Françoise Pouzet. Et je ne vous parle pas des poissons. Et l'aspect inquiétant de cette radioactivité, c'est son aspect mutagène. C'est à dire qu'elle agit au niveau de la chaîne ADN. Cela peut donc affecter la reproduction notamment." La plainte vise une pollution des eaux, des risques causés à autrui et une infraction à la réglementation des installations classées.