Belvès : un père de famille menace les surveillants du collège avec un couteau

Ce jeudi 18 mai, un père de famille s'est rendu au collège de Belvès avec un couteau et s'en est pris aux surveillants. Il voulait défendre sa fille au cœur d'une altercation la veille.

Un père de famille périgourdin a été placé en garde à vue ce jeudi 18 mai par les gendarmes après avoir agressé des surveillants du collège de la commune le matin même. Il s'est emporté pour défendre sa fille au cœur d'une altercation la veille.

Insultes et coups dans le bus

C'est à cause d'un différend entre sa fille et une autre collégienne que la situation a dégénéré. Celle-ci a été dénoncée par sa camarade pour avoir fumé des substances illicites dans l’établissement. Ce mercredi, à l'heure de monter dans le bus à la sortie des cours, les surveillants ont accompagné les deux jeunes filles craignant un dérapage. Ils ont vu juste, le chauffeur du bus a voulu s'interposer mais il a pris une gifle. Il a répliqué et face aux insultes de la collégienne il aurait frappé de nouveau.

Menaces sur les surveillants

Ce comportement n'a pas du tout plu à son père qui a décidé d'aller porter plainte à la gendarmerie dès mercredi soir. Ce jeudi matin, sur un coup de sang, il est allé interpeller les surveillants. Il se serait montré violent, insultant et il a sorti un couteau pour les menacer. Personne n'a été blessé. L'homme devrait être déféré devant un juge dans la journée. Le parquet de Bergerac a demandé des mesures d'éloignement du collège avant une probable convocation devant le tribunal.