Benoit Bartherotte relaxé dans l'affaire des coups de feu contre deux pêcheurs

Mr Benoit Bartherotte, riche propriétaire d'une villa sur la pointe du Cap-Ferret a été relaxé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le prévenu était jugé pour violence avec usage ou menace d'une arme pour avoir tiré des coups de carabine en direction de deux pêcheurs.

Les faits se déroulent le 20 décembre 2015. Deux pêcheurs franchissent des rubans de signalisation pour aller pêcher à la pointe du cap. Précisément à l'endroit où se trouve la maison de M. Benoît Bartherotte. Le riche propriétaire a construit sa maison sur la pointe et élaboré une digue pour la protéger des vagues et de l'éboulement du sable.

L'Etat a admis l'utilité de cette digue et a accordé à l'homme d'affaire cette occupation privative du domaine public. Quand les deux pêcheurs se dirigent vers sa propriété, M. Bartherotte tire des coups de feu en l'air avec sa carabine. Les intrus partent aussitôt et chacun dépose plainte.

Le tribunal a rendu son délibéré ce vendredi. M. Benoit Bartherotte est relaxé, reconnu non coupable de violence avec arme. Tandis que les deux pêcheurs sont reconnus coupables de faits de violation de domicile et sont condamnés à payer chacun une amende de 100 euros et Mr Bartherotte recevra 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Leur avocat Me Guillaume Geimot indique vouloir faire appel de cette décision.