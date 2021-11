"Parlons justice" : un débat citoyen ouvert à tous ce mardi soir à Limoges

Et vous, que souhaiteriez-vous en matière de justice ? Des états généraux de la Justice ont été lancés voilà un mois. Dans ce cadre là, un débat citoyen aura lieu ce mardi soir, de 17 heures à 20 heures, à la cité judiciaire de Limoges, en lien notamment avec le "projet de loi de confiance dans la justice". Est-ce à dire que les citoyens n'ont plus confiance dans la justice ?

A écouter : Benoît Giraud, Président du Tribunal Judiciaire de Limoges, invité de France Bleu Limousin

Invité de France Bleu Limousin ce lundi matin, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire de Limoges, a d'abord rappelé que ces états généraux faisaient suite à des manifestations de policiers, où certains avaient dit que "le problème de la police, c'est la justice".

Deux reproches sont souvent faits à la justice : sa lenteur et son présumé laxisme. "La lenteur est une question qui est tout à fait relative" a indiqué Benoît Giraud, estimant que "c'est aussi une qualité de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Le contraire d'une justice trop lente pourrait aussi être une justice expéditive, je ne suis pas sûr que ce serait bien non plus".

La crise sanitaire a aussi généré de nouveaux retards

Pour aller plus vite aussi, en matière correctionnelle, le recours aux CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, autrement appelé le "plaider-coupable") est de plus en plus fréquent, car "c'est un moyen au pénal d'aller un peu plus vite, à condition bien sûr que le prévenu reconnaisse les faits".

La crise sanitaire avait aussi, l'an passé, créé un stock de dossiers qui a accentué le retard, "environ un millier d'affaires en stock en matière civile" a enfin indiqué le président du tribunal judiciaire de Limoges, précisant que ce retard est en train d'être rattrapé. "Depuis le début de l'année, nous avons traité 20% d'affaires de plus que celles que nous avons engrangées" a dit Benoît Giraud. "On arrive donc à déstocker un certains nombres d'affaires, et à rendre des décisions plus rapidement du coup" a-t-il conclu.

> Le débat citoyen prévu ce mardi 16 novembre, de 17h à 20 à la Cité Judiciaire de Limoges sera gratuit et accessible au public sans réservation (dans la limite des places disponibles).