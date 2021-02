Benoît Giraud, président du Tribunal Judiciaire de Limoges : "L'activité a été très ralentie en 2020"

Au tribunal judiciaire, l'année 2020 a été très ralentie et impactée par la crise sanitaire. _"_90% des audiences ont dû être renvoyées et nous n'avons pas connu un fonctionnement normal avant septembre 2020" précise le président du Tribunal Judiciaire de Limoges Benoît Giraud, invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin.

Les procédures pour divorces plus longues

Mais un fonctionnement normal n'inclut pas des délais normaux. "Nous avons repris le court normal de nos audiences, mais il y a un stock qui s'est constitué. Pour l'ensemble de l'année 2020, il a été accru de 20 à 25% en résumé" indique Benoît Giraud. C'est notamment le cas dans les affaires familiales, en cas de divorce notamment. Pour une audience, il faut attendre en ce moment environ 5 à 8 mois. Le président va donc s'atteler à réduire ce délais, avec un objectif à la fin de l'année de 3 à 5 mois de délais de convocation.

Il a donc fallu trouver des moyens alternatifs pour rendre la justice, que ce soit dans les affaires familiales ou pénales. Des variantes toujours encouragées par Benoît Giraud "Il y a tout un tas d'outils que le législateur a donné au procureur : on peut saisir un délégué du procureur, on peut faire de la médiation pénale, on peut utiliser la CRPC (Convocation avec Reconnaissance Préalable de Culpabilité) à savoir le plaider coupable." Ces moyens permettent de faire passer en audience correctionnelle les affaires qui nécessitent un débat, une contradiction.

La mobilisation des avocats impacte l'activité du tribunal

Mais avant la crise du coronavirus, c'est la grève des avocats de début 2020 a conduit le renvoi de "65% des affaires" au tribunal de Limoges. Cette mobilisation portait notamment sur le manque de moyens attribués à la justice. "C'est une vieille rengaine que je ne reprendrais pas à mon compte" évacue premièrement le président du Tribunal Judiciaire, avant de continuer son propos : "_Evidemment que les moyens pourraient être plus importants parfois, mais l'argent public ne coule pas à flot_" souligne Benoît Giraud. Il faut donc "se débrouiller" en continuant la mission de service public que représente la justice. Le président du Tribunal Judiciaire indique néanmoins que plusieurs services ont reçus du renfort. Des contractuels ont été recrutés pour le greffe de la chambre de la famille, de l'audiencement correctionnel ou le greffe du tribunal pour enfants.