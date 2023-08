Bénouville (Calvados) : une institutrice mise en cause pour des mauvais traitements sur les enfants

A quatre jours de la rentrée, c'est une affaire plutôt embarrassante qui éclate à Bénouville dans l'agglomération de Caen., une affaire de maltraitance présumée sur des élèves de maternelle. Elle agite les parents d'élèves de l'école Jean et Marie Deschamps, établissement d'une centaine d'élèves, depuis plusieurs semaines. Ils accusent une institutrice de petite section d'avoir commis des mauvais traitements sur leurs enfants. Des plaintes ont été déposées et ces deux derniers jours selon les informations de France Bleu Normandie, quatre enfants ont été entendus par les gendarmes.

ⓘ Publicité

Des claques, des doigts coincés dans les portes

Des plaintes ont été récemment déposées par des parents tout à la fois en colère et inquiets. Elles font suite à plusieurs mois d'échanges entre ces parents et la direction académique du Calvados. L'institutrice de petite section mise en cause est accusée par ces parents, sur la foi des témoignages rapportés par les enfants, d'avoir donné des claques, coincé des doigts dans la porte de la classe. Sont évoquées aussi des punitions dans le noir, dans le garage ou le grenier, et d'autres faits qui datent, toujours selon les parents, de l'arrivée de cette maitresse il y a trois ans.

Des parents qui mettent la pression avant la reprise des l'école

Mais l'enquête administrative menée par l'Académie a conclu que les faits n'étaient pas avérés, et que la professeure des écoles pouvait donc reprendre son poste. C'est parce qu'ils refusent de lui confier à nouveau leurs enfants lundi, jour de rentrée, que ces parents, conseillés par leur avocat, ont décidé de porter plainte. Deux enfants de maternelle ont été entendus ce jeudi par les gendarmes. Deux autres l'avaient déjà été mercredi. Le procureur de la République a été alerté. La rentrée, lundi matin, promet donc d'être houleuse assurent les parents.