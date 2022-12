Porsches, Bentley, bitcoins et montre à 50000€ : les escrocs présumés rattrapés par des juges bordelais

"58.000 € en espèces, deux véhicules Porsche, une voiture Bentley, une montre de luxe estimée à 50.000 €"... Dans cette enquête dirigée par la JIRS (Juridiction inter-régionale spécialisée) de Bordeaux, les saisies réalisées aux domiciles des suspects témoignent de l'ampleur des détournements de cryptomonnaies. Soupçonnées d'avoir dérobé plus de deux millions d'euros en bitcoins, deux personnes ont été mises en examen jeudi 8 décembre pour escroquerie en bande organisée, blanchiment ou encore association de malfaiteurs.

L'enquête débutée en Gironde a conduit à des interpellations et perquisitions coordonnées en région parisienne, à Cannes ainsi qu'à Megève, la station de ski des Alpes prisée des milliardaires. D'après les investigations menées par la Section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, les escrocs présumés se faisaient passés pour de riches investisseurs afin de soutirer des millions d'euros en cryptomonnaie (Bicoins, Ethereums, USDC).

Faux billets, fausse identités mais vrai pactole

Agissant sous les fausses identités d'un certain Philippe Pictet, Alexandre Karlstein ou Richard Von Stein, les suspect "persuadaient leurs victimes (de toute nationalités) de les rencontrer dans un hôtel ou un restaurant de luxe". Au cours de l'un de ces rendez-vous effectué en juillet 2019 à Milan, en Italie, l'équivalent de plus d'un million et demi d'euros en crypto-actifs ont été subtilisés. D'autres faits perpétrés l'année suivante à Paris et également dans la capitale de Lombardie représentent un préjudice équivalent à 500.000 €.

En échange d'une valise de faux billets, les victimes transféraient des bitcoins et autres crypto-actifs sur des portefeuilles numériques. Les escrocs présumés manipulaient les téléphones de leurs victimes afin d'obtenir la clé privée de ces coffres-forts dématérialisés.

A l'issue des gardes à vue, deux personnes ont été présentées à un juge d'instruction de la JIRS de Bordeaux. Ces deux suspects placés en détention provisoire sont mis en examen pour escroqueries en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, refus de communiquer le code de déverrouillage de leurs téléphones et usage de faux documents administratifs.

Outre la JIRS et la SR de Bordeaux, l'enquête a également mobilisé des unités spécialisées de la gendarmerie telles que le Centre de lutte contre les criminalités numériques, les Sections de recherches de Paris et Marseille, ainsi que la gendarmerie des Alpes-Maritimes. "Les investigations se poursuivent pour identifier les complices et recenser d'autres victimes des faits", indique le parquet de Bordeaux.