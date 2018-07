L'effroi pour Christine Weiss. Cette commerçante du centre-ville de Bergerac a eu la mauvaise surprise de découvrir des tags antisémites et racistes ce jeudi matin en ouvrant son commerce, un tabac-presse rue neuve d'Argenson. Sur la vitrine elle a distingué une croix gammée, une inscription "jude" et des gribouillis.

La préfète condamne

Christine Weiss, de confession israélite est à la fois triste et désolée. "J'ai été très chagrinée de voir encore ce genre de chose en 2018. Je suis directement visé, ça m'inspire de la pitié. J'ai jamais fait de prosélytisme ou revendiqué quoique ce soit. Je n'ai pas à me cacher non plus. Je plains ces gens-là. On se dit que ça s'arrêtera un jour, mais quand ?" se questionne la gérante du tabac-presse. Elle a déposé plainte.

Ce jeudi soir, la préfète de la Dordogne condamne ces actes "inacceptables". Le Sous-préfet s’est rendu sur place et a assuré la propriétaire de tout son soutien. La préfecture indique que "des dispositions ont été prises avec l'appui de la Communauté d’agglomération de Bergerac pour effacer ces tags."