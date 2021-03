Bergerac : deux ans de prison ferme pour l'homme qui avait agressé un passant avec un Katana

Il avait agressé un homme avec un sabre de Samouraï. Un homme de 63 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi 15 mars par le tribunal de Bergerac. Il comparaissait pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.

"J'aurais pu le tuer"

Mercredi dernier, vers 18h15, ce sexagénaire était dans son appartement lorsqu'il aperçoit depuis sa fenêtre une connaissance à lui donner une correction au chien qu'il promène. Le prévenu n’apprécie pas, et il le fait savoir depuis son balcon. S'en suit une brève altercation verbale entre les deux hommes. Le sexagénaire ne décolère pas et décide de descendre avec un katana caché dans sa manche. Il s'approche de la victime et commence à l'attaquer avec le sabre. C'est une voisine qui viendra séparer les deux hommes. La victime est blessée à la main droite et à la tête.

À la barre le prévenu le reconnait : "j'aurais pu le tuer". Les deux hommes avaient déjà eu un premier différent quelques mois plus tôt. La présidente du Tribunal demande alors à cet homme de 63 ans ce qu'il ferait s'il venait à recroiser la victime dans la rue. Le prévenu hésite.

Un homme "fruste"

L'expertise psychologique tente d'apporter quelques éléments de compréhension. Elle décrit ce sexagénaire comme un homme "fruste", à "la personnalité sommaire", au "manque de discernement", sans parler des problèmes d'alcool. L'homme n'est pas à son coup d'essai. Il est sous récidive légale après une condamnation en septembre 2020 à 9 mois avec sursis. Déjà condamné pour des violences avec un Katana sur un voisin. Son casier judiciaire comporte aussi une condamnation pour viol avec arme dans les années 90.

Face à sa dangerosité et au risque de récidive, le prévenu a été condamné à 2 ans de prison avec maintien en détention. Il a également l'interdiction de porter un détenir une arme pendant 5 ans.