Bergerac : deux enquêtes ouvertes après le coup de feu d'un policier qui a blessé deux jeunes gens

Les circonstances du coup de feu, qui a blessé deux jeunes hommes de 21 et 24 ans dimanche soir à Bergerac, sont un peu plus claire après le récit de la procureure. Odile de Fritsch ouvre deux enquêtes.

Un refus de s'arrêter au contrôle

Il était 18h50 dimanche quand la voiture des deux jeunes gens a tenté d'échapper au contrôle, rue Chanzy à Bergerac, et selon le récit de la procureure, les policiers (gyrophare et sirène en marche) ont suivi la voiture des fuyards jusqu'à l'autre côté de la rivière-Dordogne, avant de la bloquer devant le lycée Jean-Capelle. Le conducteur de 24 ans s'est alors arrêté, et l'un des policiers s'est avancé. Mais le conducteur a redémarré, et l'adjoint de sécurité a tiré un coup de feu vers le véhicule qui fonçait dans sa direction. La voiture a poursuivi sa fuite avant d'être abandonnée quelques rues plus loin, moteur allumé et portes ouvertes. Les policiers ont alors vu les traces de sang sur les sièges, avant d'interpeller les deux fuyard. Le conducteur est blessé à la cuisse, et son passager de 21 ans est blessé au bras ; mais leurs jours ne sont pas en danger.

Les deux jeunes hommes ont donc été opérés à l’hôpital de Bergerac ce lundi, en attendant de pouvoir être interrogés.

Deux enquêtes

La procureure de la République a ouvert deux enquêtes. La première est confiée à la oloce judiciaire de Périgueux, et vise le conducteur, pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer aggravé." Une deuxième enquête est confiée à l'IGPN ; l'Inspection générale de la Police nationale est saisie pour "violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique." Elle devra vérifier la légitimité de la riposte du policier.