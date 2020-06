Bergerac : deux hommes grièvement blessés dans un accident

Un choc frontal entre deux voitures a fait deux blessés graves vendredi soir entre Prigonrieux et Bergerac. L'un d'entre eux a été évacué de sa voiture en feu.

Un accident s'est produit sur la route de Mussidan vendredi soir. Deux voitures se sont violemment percutées vers 21h à la frontière entre Prigonrieux et Bergerac.

Les conducteurs, deux hommes de 20 et 53 ans ont été grièvement blessés. L'un d'entre eux, bloqué dans sa voiture en feu, a dû être évacué en urgence par les pompiers. L'autre a été désincarcéré. Les victimes ont ensuite été transportés au CHU de Bordeaux.

Le temps d'évacuer les victimes et les véhicules, la rocade de Bergerac a été coupée à la circulation jusqu'à minuit. On ignore pour l'instant laquelle des voitures a dévié de sa trajectoire et pour quelle raison.