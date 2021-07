Bergerac : deux hommes incarcérés après la mort d'un sexagénaire

Les faits datent du week-end des 10 et 11 juillet dernier. Deux hommes âgés d'une soixantaine et d'une trentaine d'années ont été présentés au juge d'instruction ce week end. Ils ont été écroués.

Une semaine après la mort d'un homme de 63 ans à Bergerac, deux individus ont été déférés devant le parquet de Périgueux samedi. Une information judiciaire pour homicide volontaire et non assistance à personne en danger a été ouverte. Les deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Une responsabilité difficile à définir

La victime âgée de 63 ans était placée sous tutelle et vivait seule. Mais le sexagénaire accueillait souvent ces deux individus âgés d'une soixantaine et d'une trentaine d'années. Ce sont les voisins de la victime qui se sont inquiétés et ont alerté la police en ne le voyant plus sortir de chez lui . Il a été retrouvé mort, victime des coups qui lui avaient été portés. Deux hommes qui ont reconnu avoir passé la soirée avec lui ont été arrêtés. Tous deux sans domicile fixe, sont connus de la justice pour leur alcoolisation fréquente. L'un des deux, âgé d'une soixantaine d'années, a déjà eu maille à partir avec la justice pour des affaires de violence. Ils étaient régulièrement accueillis chez la victime. Mais aucun des deux sans abris interpellé ne reconnait être l'auteur de ces violences fatales, chacun accusant l'autre. L'enquête devrait permettre de définir plus clairement les rôles de chacun, entre celui qui a porté les coups mortels, et celui qui n'a rien fait pour sauver la victime.