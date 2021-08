Bergerac : il suit une femme, lui montre son sexe et revient devant chez elle deux jours après

Ce vendredi 13 août, une Bergeracoise rentre chez elle quand elle se rend compte qu'un homme la suit. Arrivée devant chez elle, l'homme lui montre son sexe et demande à utiliser ses toilettes pour pouvoir entrer dans son appartement. La Bergeracoise refuse et l'homme âgé d'une vingtaine d'années fini par partir.

Deux jours plus tard, le weekend passé, la Bergeracoise retrouve le jeune homme en bas de son immeuble le lundi matin. Elle appelle la police. L'homme est arrêté et placé en garde à vue. Il reconnait les faits et ce n'est pas la première fois. Il s'était déjà exhibé devant une pharmacienne à Agen en juin dernier.

Le jeune homme, Afghan et arrivé en France il y a plusieurs années, doit être jugé ce jeudi 19 août en comparution immédiate au tribunal de Bergerac.